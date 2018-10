Biotoppen: Nalle Puh-film högsta nykomling

Helgens mest sedda filmer:

1. (1) Venom

2. (2) A star is born

3. (3) Smallfoot

4. (Ny) Christoffer Robin och Nalle Puh

5. (Ny) First man

6. (4) Johnny English strikes again

7. (6) Pettson och Findus - Findus flyttar hemifrån

8. (5) Superhjältarna 2

9. (Ny) Night school

10. (8) Mamma mia - here we go again

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå