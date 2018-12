Biotoppen: Nya Sunefilmen etta

"Sune vs Sune" går rakt in som etta på den svenska biotoppen och petar därmed ned Harry Potter-spinoffen "Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott" till plats två. Även den nya filmen om Robin Hood tar sig in på listan. Helgens mest sedda filmer: 1. (Ny) Sune vs Sune 2.(TT)