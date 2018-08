Blandade omdömen om Spears show

"Om Britney Spears fortsätter att turnera på det här viset lär hon snart ta död på den kultstatus hon har kvar", skriver Aftonbladets recensent Natasha Azarmi om showen i Göransson Arena.

Showen "Britney: Piece of me" höll till i Las Vegas i fyra år, och nu har Britney Spears tagit den med sig ut på turné. Men den har tagits emot med blandade reaktioner. I Aftonbladet fick showen i Sandviken en etta i betyg, och i Expressen betyget två av fem.

Expressens recensent Malin Collin skriver att man såg hoppfulla ögonblick ibland då det fanns en glöd i blicken, men att det inte räcker.

Recensenterna i både Gefle Dagblad och Dagens Nyheter är snäppet mer positiva, och har gett framträdandet en trea i betyg. Dagens Nyheters Noa Söderberg skriver att Britney Spears lyckades flörta med publiken, trots den standardiserade showen. Gefle Dagblads Nils Palmeby skriver att showen motsvarade förväntningarna.

Även tidigare har "Britney: Piece of me" fått blandad respons. Danmarkspelningen tidigare i veckan sågades av såväl Jyllandsposten som Ekstrabladet och spelningen i Oslo fick bottenbetyg av Verdens Gang. Men Britney Spears framträdande på Brighton Pride förra helgen hyllades av brittiska The Independent med en fyra i betyg.