Blodig hårdrocksmusikal av The Ark-medlemmar

Bandet The Metal Defenders är på väg att slå igenom stort när gruppens frontfigur Alexia en mörk natt kraschar med en stulen bil, rakt in i en gravsten. Under stenen ligger en mörk skepnad som reser sig upp och biter henne.

Ett vampyrbett kan vara förödande, men i Alexias fall innebär det först och främst att hon får förmågan att skriva riktigt bra hårdrockslåtar.

– Hårdrock har alltid utgått från död, kyrkogårdar, blod, huggtänder och sånt. Det mytologiska inslaget i hårdrocken kan man lätt plocka upp i en skräckhistoria som det här är, säger regissören Martin Rosengardten.

"Roligt att jobba ihop"

Manuset till "Ont blod" är skrivet av Rasmus Lindberg och musiken av Jens Andersson och Mikael Jepson, båda tidigare medlemmar i The Ark. Även Martin Rosengardten har en gång i tiden varit med i bandet, då som trummis.

– Det har varit väldigt roligt att jobba ihop igen. De har inte gjort låtar och arrat klart dem och sagt "så här ska ni spela", utan gjort en låt och en grund till den och så har vi tagit den vidare i själva föreställningen, berättar han.

Musiken spänner över ett ganska brett område, från gammal 70-talshårdrock med Black Sabbath-influenser till låtar med moderna industriinslag. All musik framförs live av Frida Bergh, Sonia Haga, Paula Sundberg, Nils Närman-Svensson och Alfred Tobiasson.

– Vi har hittat fem fantastiska skådespelare som dessutom är bra musiker, säger Martin Rosengardten.

Spelas för högstadiet

"Ont blod" har urpremiär den 5 mars i Sölvesborg och kommer främst att spelas för högstadie- och gymnasieungdomar, men ges också i några föreställningar för "vanlig" publik.

TT: Finns det inte en risk för att en ung publik kan tycka att föreställningen är töntig?

– Den risken finns alltid när man gör något framför människor som är yngre än en själv. Man måste alltid utgå från sig själv, inte anpassa sig för mycket och inte försöka tala deras språk framför sitt eget språk.