Bob Dylans skilsmässoplatta blir film

Bob Dylans ikoniska album "Blood on the tracks" från 1975 filmatiseras.

I en intervju med New York Times avslöjar regissören Luca Guadagino, känd för succén "Call me by your name", att han arbetar på en filmatisering av plattan tillsammans med manusförfattaren Richard LaGravenese.

Filmens handling utspelar sig under några år på sjuttiotalet och utgår från albumets centrala teman. "Blood on the tracks" har smeknamnet Dylans skilsmässoplatta och anses vara en av hans bästa.

Det är sedan tidigare känt att "Blood on the tracks" ges ut som box i november med titeln "More blood, more tracks" - och innehåller samtliga inspelningar från sessionerna i New York 1974.