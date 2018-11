Bolerokungen Lucho Gatica död

Den chilenske sångaren och skådespelaren Lucho Gatica är död, skriver The New York Times.

Han avled förra veckan i Mexico City, där han varit bosatt i mer än 50 år, meddelar hans fru.

Vid dödsbeskedet gav Chiles president order om att landets flaggor ska vaja på halv stång och utlyste en nationell sorgedag den 15 november.

Lucho Gatica var främst känd i de spansktalande delarna av världen, där han gick under epitetet "kungen av bolero".

Stilen av romantiska ballader uppstod på Kuba i början av 1950-talet och det blev Gatica och hans fylliga röst som spred den över världen. I processen blev han en popstjärna som dominerade både radiostationer och den framväxande mexikanska filmindustrin under 1950- och 60-talen. Under sin karriär spelade han in över 800 låtar.

Lucho Gatica blev 90 år.