Bon Jovi: Alltid härligt att spela i Sverige

1983 vann en 21-årig Jon Bon Jovi en tävling för osajnade artister och satte ihop bandet som skulle göra avtryck i musikhistorien med låtar som "Livin' on a prayer" och "It's my life". Nu, 35 år senare, ger sig Bon Jovi sig ut på en internationell turné, som bland annat landar i Stockholm den 5 juni.

– Vi har alltid haft en härlig upplevelse när vi spelat i Sverige. Det kommer att bli jättefint att få köra extranumren när det fortfarande är ljust ute, säger Jon Bon Jovi.

Han och keyboardisten David Bryan är två av originalmedlemmarna, den tredje är trummisen Tico Torres. De träffades i New Jersey när de var 16 och har hållit ihop ända sedan dess.

– Vi håller på med det vi älskar och det är en gåva att få göra det på den här nivån, säger Jon.

– Vi har bott ihop väldigt tätt så bandet är som en andra familj. Vi är verkligen lyckligt lottade, fyller David i.

Återförening med Sambora

De översvallande tongångarna dämpas dock när frågan om den förre gitarristen Richie Sambora kommer upp. I april valdes Bon Jovi in i rockens Hall of fame och det var första gången på flera år som alla originalmedlemmar i bandet samlades för att spela ihop. Sambora har varit tydlig med att han kan tänka sig att återvända om tillfälle ges.

– Jag vet inte om han kommer att spela med oss igen. Det var fint att träffa Richie igen och att fira. Men jag kan inte säga mer än så. Det finns ingen som kan sia om framtiden, säger Jon.

"Max Martin är fantastisk"

Bandet fick en nytändning 2000, när albumet "Crush" och låten "It's my life" introducerade dem för en ny generation och hamnade på topplistorna över hela världen. Låten skrevs av Jon Bon Jovi och Richie Sambora i samarbete med Max Martin, som då fått sitt internationella genombrott två år tidigare med Britney Spears "...Baby one more time".

– Han är en underbar kille och en fantastisk talang. Han har fortfarande fingret i luften och kan följa musiktrenderna. Jag träffar honom då och då, nyligen fick jag vara med när han valdes in i låtskrivarnas Hall of fame, säger Jon.

TT: Hade ni kunnat tänka er att samarbeta med honom igen?

– När som helst. Det är snart 20 år sedan, men han är en otrolig låtskrivare.

Världsturnén med nya albumet "This house is not for sale" tar bandet till bland annat Japan, Australien och nästa år Stockholm. Men det intensiva rockstjärnelivet från förr har mildrats när de nu kan välja själva var, när och hur de vill spela, säger Jon.

– När man var ung och jagade stjärnglansen var turnerandet det bästa som fanns. Vi hade lyxen att göra det vi ville, men det är skönare nu när man inte är utmattad hela tiden.