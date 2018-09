Bowiesingel såld för fyra gånger mer än väntat

40 000 pund - vilket motsvarar omkring 470 000 kronor - så mycket landade auktionen på för David Bowies första inspelning. Slutpriset blev alltså fyra gånger mer än man trodde att det skulle komma att kosta, skriver BBC.

På den arton minuter långa demon, som är daterad till 1963, spelade han in "I never dreamed" med gruppen The Konrads. Låten var länge försvunnen, men på 90-talet hittade gruppens trummis David Hadfield inspelningen i en brödburk i samband med en flytt.

Enligt Hadfield var det han som föreslog att 16-årige saxofonisten Bowie, som då var känd under sitt riktiga namn Jones, skulle sjunga "I never dreamed".

Låten fick senare nobben av bolaget Decca. David Bowie hoppade senare av bandet och debuterade med sitt självbetitlade debutalbum 1967.