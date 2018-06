Bråk om 80-talshiten "Look away"

Gruppen Chicago fick en jättehit med låten "Look away" 1988. Nu stämmer en man - som då bara vara tonåring - låtskrivaren och hävdar att det var han som skrev den.

Britten Brendan Greaves har lämnat in en stämningsansökan i USA där han kräver 20 miljoner dollar från den kända låtskrivaren Diane Warren. Han säger att han deltog med låten i en brittisk skolmusiktävling 1987 när han var en 14-årig elev.

Han vann inte tävlingen som sponsrades av nuvarande EMI Records, men hävdar att Warren fick låten den vägen.

Varför har han då väntat i 30 år med att säga detta? Enligt handlingarna som lämnats in i en domstol i Los Angeles har han levt i "en stillsam by" i Yorkshire och inte hört Chicago-låten förrän 2015.

Det finns inga kommentarer från Warrens representanter. Warren har skrivit många stora powerballader som Celine Dions "Because you loved me" och Aerosmiths "I don't want to miss a thing".