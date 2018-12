"Bron" hyllad på New York Times-lista

Det svensk-danska kriminaldramat "Bron" röner inte bara framgång i Skandinavien. Tv-serien har blivit populär över hela klotet och har bland annat mottagit flera utmärkelser.

Den senaste i raden av hyllningskörer är New York Times. Tidningen listade i veckan "Bron" - eller "The Bridge" som den kallas på engelska - som den näst bästa utländska serien under året. Bara den brittiska BBC-produktionen "A very english scandal" hamnar före.

New York Times kallar "Brons" fjärde och sista säsong för "komplicerad", "ryggradskittlande" och "bitvis ganska rolig".

"Glad och stolt", skriver seriens skapare Hans Rosenfeldt på sin Instagram.