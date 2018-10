Bruce Dickinson till Malmö och Göteborg

Iron Maiden-sångaren Bruce Dickinson återvänder till Sverige med sin spoken word-föreställning. Efter en fullsatt föreställning på Cirkus i Stockholm i september får nu publiken i Malmö och Göteborg chansen att lyssna på den 60-årige britten.

På fredag släpps biljetterna till Malmö Live den 18 december och Gothia Towers Kongresshallen i Göteborg den 20 december.

I föreställningen berättar Dickinson om sitt mångskiftande liv som hårdrockssångare, pilot, bryggmästare, fäktare, författare, filmproducent med mera. Han gav i fjol ut en självbiografi - â??What Does This Button Do?" - om sina många karriärer.