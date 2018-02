"Get out" prisas i Hollywood

Skräckfilmen "Get out" har kammat hem den tunga kategorin bästa manus på galan för Hollywoods manusförfattare i Beverly Hills.

"Get out", med Jordan Peele som manusförfattare och regissör, handlar om en ung svart man som besöker sin vita flickväns liberala familj ute på landet. Den trevliga stämningen utvecklas så småningom till en mardröm. Inför årets Oscarsgala är filmen nominerad i fyra kategorier: bästa film, bästa regi, bästa manus och bästa manliga huvudroll för Daniel Kaluuyas prestation.

Även "Call me by your name" har belönats på galan för Writers guild of America. Succéfilmen prisas för bästa manus efter förlaga, rapporterar Variety.

James Ivorys manus baseras på André Acimans roman från 2007 om en kärleksrelation mellan en 17-årig pojke och en 24-årig man. Filmen utspelar sig i Italien 1983.

WGA-galan är en av de sista stora prisceremonierna innan Oscars kröner galasäsongen den 4 mars.