Casey Affleck hoppar av Oscarsgalan

Casey Affleck har ångrat sig och hoppar av uppdraget som prisutdelare på Oscarsgalan. I år skulle skådespelaren, som förra året fick vann priset för bästa manliga huvudroll, presentera de nominerade i kategorin bästa kvinnliga huvudroll.

Skådespelaren har tidigare anklagats av kvinnliga medarbetare för sexuella trakasserier vid inspelningar. När Casey Affleck regisserade filmen "I'm still here" med Joaquin Phoenix i huvudrollen stämdes han av en producent och en filmfotograf för sexuella trakasserier. De båda kvinnorna och Affleck gjorde upp utanför domstolsväsendet via juridiska ombud 2010.