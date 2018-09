CBS-chefen kan få nästan en miljard

Den trakasserianklagade CBS-chefen Leslie Moonves kan få ett avgångsvederlag på 100 miljoner dollar, motsvarande cirka 900 miljoner kronor, om anklagelserna mot honom inte går att bevisa. Mediebolaget CBS säger att man även kommer att donera 20 miljoner dollar till organisationer som stöttar #metoo-rörelsen.

I somras vittnade sex kvinnor i en artikel i The New Yorker om att Moonves under flera år begått sexuella trakasserier. Moonves avgick i söndags samtidigt som flera nya anklagelser riktades mot honom.

Enligt CBS kan Moonves bli helt utan ersättning om den pågående utredningen mot honom stöder kvinnornas påståenden.