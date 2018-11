Claes Bang spelar Dracula i ny serie

Den danske skådepelaren Claes Bang ska spela historiens mest kände vampyr i en ny tv-serie från BBC och Netflix. Bang, som spelade huvudrollen i Ruben Östlunds Guldpalmsvinnare "The square" i fjol, gestaltar Dracula i tre långfilmslånga avsnitt. "Dracula", som börjar spelas in nästa år, fokuserar på hur vampyrgreven lämnar Transsylvanien och beger sig till England.

– Jag är mycket stolt över att jag har fått den här rollen, säger Bang till TT.

Bakom serien ligger manusförfattarna Steven Moffat och Mark Gatiss som tidigare bland annat skapat BBC-succén "Sherlock".

Claes Bang sågs senast i "The girl in the spider's web", som nyligen gick upp på svenska biografer.