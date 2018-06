Clooney och Dunst gör serie för Youtube

Videosajten Youtubes egna strömningstjänst Youtube Premium har beställt en ny originalserie producerad av bland andra Hollywoodstjärnorna George Clooney och Kirsten Dunst.

Serien, med titeln "On becoming a god in central Florida", beskrivs som en mörk komedi som utspelar sig på 1990-talet och handlar om en kvinnas jakt på den amerikanska drömmen. Dunst ska även spela huvudrollen i serien, som har premiär nästa år.

Youtube Premium, som tidigare hette Youtube Red, fick sin första stora tittarsuccé tidigare i år med "Cobra Kai", en fortsättning på "Karate kid"-filmerna.