Då kommer Ariana Grandes nya album

Bara ett halvår efter att hon släppt sitt fjärde album "Sweetener" är Ariana Grande redo att släppa nästa platta. Den 8 februari kommer popstjärnans femte album "Thank u, next", avslöjar hon via Instagram.

Albumet består av tolv låtar med övervägande korta låttitlar som "Needy", "Make up" och "7 rings" - och avslutas med låten "Break up with your girlfriend, I'm bored".

Skivan kommer två månader innan årets Coachella-festival, där Ariana Grande står för en av huvudspelningarna.