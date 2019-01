Då släpps Cranberries sista album

Det irländska rockbandet The Cranberries släpper sitt sista album den 26 april i år. Nyheten om släppdatumet för albumet, som ska heta "In the end", kommer på årsdagen för sångerskan Dolores O'Riordans död. Samtidigt blev även albumets första singel, "All over now", tillgänglig på strömningssajterna.

När bandets frontfigur Oâ??Riordan plötsligt avled i fjol, 46 år gammal, hade hon redan spelat in sina delar till det kommande albumet.

"Vi visste att detta måste bli ett av de bästa, om inte DET bästa, Cranberriesalbumen vi kunde göra (...) När vi hade gått igenom alla demos Dolores och jag hade gjort och bestämt oss för att vi hade ett starkt album, då kände vi att det var rätt sak att göra och det bästa sättet att hedra Dolores", säger bandmedlemmen Noel Hogan i ett uttalande som refereras av Rolling Stone.

O'Riordans familj har även gett sitt godkännande till skivsläppet.

The Cranberries var som störst på 90-talet och är kända för låtar som "Linger", "Zombie" och "Dreams". Deras senaste album "Something else" kom förra året.