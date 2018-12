Dags att göra upp om "Idol"-vinsten

De får inte bara en chans att sjunga från Globens scen, utan tre. En låt som tittarna har valt att de ska reprisera, en som de själva har valt samt den nyskrivna vinnarlåten "Everything".

– Just nu är jag väldigt lugn, för lugn. Anledningen till det är att jag inte fattar att jag är här, sade Sebastian Walldén till TT tidigare i veckan.

Kadiatou Holm Keita har varit sjuk, och trots att bihåleinflammationen äntligen hade börjat släppa när TT träffade henne i onsdags är stämbanden inte helt återställda - därför är hon extra nervös.

– Det är bara någon dag kvar och jag har inte min röst med mig, sade hon då.

Oslipad diamant?

Hon började sin "Idol"-resa i Stockholm. Med nervös blick sjöng hon Labrinths "Jealous" och Alexander Kronlund bedömde hennes ton som "oerhört kvalitativ" men var osäker på hennes framförande.

– Frågan är om det finns något att hämta i energi, frågade han sig.

Det var egentligen bara Anders Bagge som röstade ja utan betänketid.

– Du har mycket att bevisa. Men jag ska ge dig en chans att motbevisa mig, sade Kishti Tomita.

Golvade juryn

För Sebastian Walldén började allt i Göteborg. Han sjöng "Stay" med Rihanna, samma låt som han sökte in till programmet med för fyra år sedan via TV4 Play-biljetten. Och det var tydligt att han kunde låten utan och innan.

Med uppspärrade ögon sade Kronlund, efter att ha viskat med sina kollegor:

– Förlåt, jag sitter bara och berättar hur bra du är! Ifall de inte skulle höra det så bra som jag hör det.

Men det hade de hört.

– Otroligt bra sång, otroligt proffsigt musikaliskt. Verkligen inte svenskt, verkligen amerikanskt tycker jag, sade Bagge.

Inte rädd längre

För Kadiatou Holm Keita vände sedan allt under kvalveckan.

– Jag orkade inte gå upp på scenen och vara rädd längre, säger hon till TT.

Förutom "Everything" ska hon sjunga Calvin Harris och Rihannas "We found love" och A Great Big Worlds "Say something". Sebastian Walldén ska sjunga Aviciis "Withou you" och Amy Winehouses "Back to black".

– Det ska bli jättekul att få göra den i Globen, i en stor arena, säger han om Winehouselåten som tittarna har valt att han ska få sjunga igen.

Finalen i "Idol" sänds i TV4 klockan 20.00