Daniel Norgren klar för Way Out West

Singer-songwritern Daniel Norgren är klar för Way Out West, det meddelar arrangören Luger i ett pressmeddelande.

Artisten släpper nya albumet "Wooh dang" den 19 april. Det spelades in på en gård från 1800-talet nära Norgrens hem utanför Borås, tillsammans med bandet bestående av Anders Grahn (bas), Erik Berntsson (trummor) och Andreas Filipsson (gitarr och banjo).

"Vi är glada att kunna presentera ytterligare en kvalitetsartist till ett redan urstarkt program", säger arrangören i ett uttalande.

Daniel Norgren har släppt åtta fullängdare och spelade senast på Way Out West 2016. Hans spelningar blir ofta slutsålda snabbt och Way Out West blir sångarens enda festivalspelning i sommar.

Cardi B, The Cure, Stormzy, James Blake och Seinabo Sey är namn som sedan tidigare är klara för festivalen, som äger rum i Göteborg 8-10 augusti.