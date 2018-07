Därför dröjer ny säsong av "Stranger things"

Fans kommer att få vänta ända till 2019 på en ny säsong av nostalgiska sci fi-serien "Stranger things", det bekräftade Netflix-chefen Cindy Holland under en presskonferens på söndagen, skriver The Wrap.

– Det är ett hantverk som Duffer-bröderna håller på med. De jobbar hårt och insatserna är höga. De vill leverera något större och bättre än de gjorde i fjol. Det kommer bli en fantastisk säsong och väl värd väntan, säger hon.

I den trailer som redan släppts för serien, som är gjord som en påhittad reklam för en 80-talsgalleria, skriver Netflix att gallerian "öppnar nästa sommar". Netflix passade också på att presentera andra nyheter från strömningstjänsten.

Bland annat avslöjades det att man "gärna" vill göra en tredje säsong av Aziz Ansaris "Master of none" och att "Mindhunter" säsong två är under produktion. Netflix reboot av tonårshäxan Sabrina, med Kiernan Shipka från "Mad men" i huvudrollen, har premiär 26 oktober.