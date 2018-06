David Dencik söker utstickande roller

Precis före julafton skickas en internutredare, spelad av irländska Catherine Walker, till en oljerigg i Nordsjön för att utreda en arbetsplatsolycka. Men alla i den helnordiska besättningen är inte lika hjälpsamma i jakten på sanningen och snart blir stämningen hotfull. Dessutom kapar en storm all form av kontakt med omvärlden.

– Om man ser svensk eller dansk public service från de senaste 20 till 30 åren har det väl mest varit skilsmässodramer, det här är mer en genrespecifik grej som man inte gjort så mycket tidigare, säger den svensk-danske skådespelaren David Dencik.

"Inte testat mycket alls"

Han har tidigare haft roller i "Lasermannen", "The girl with the dragon tattoo" och "Tinker, tailor, soldier, spy" - den här gången spelar han den illa omtyckta riggchefen som sätter sina egna behov främst.

– Jag gillar roller som positionerar sig i opposition till sin omgivning, som skådespelare vill jag gärna bli sedd, säger Dencik.

Efter att han blev förälder tar han hellre på sig färre och större roller, i stället för flera mindre, berättar han - gärna internationella. Nu är han snart även aktuell med rollen som Michail Gorbatjov i den kommande HBO-serien "Chernobyl".

– Hemma i Danmark och Sverige har jag gjort det mesta, men i den engelskspråkiga karriären har jag inte testat mycket alls, så det är väldigt stimulerande och roligt, ett nytt sätt att se världen på, säger Dencik.

"Skandinavien i framkant"

Det som lockade irländska Catherine Walker till "Rig 45" var komplexiteten i hennes rollfigur: en utredare som hon anser slipper vara endimensionell, trots sitt kön.

– Jag tycker generellt att skandinaviska dramer är i framkant när det gäller kvinnliga roller, och så har det varit de senaste åren. Att se nyanser i kvinnorna, att de inte antingen är mamman eller horan, älskarinnan eller frun. Jag tycker inte att brittiska eller amerikanska dramer ger oss det, säger Catherine Walker.

Hon tar bland annat upp abortomröstningen i Irland häromveckan som ett exempel på skillnader länder emellan.

– Det tog oss till nu. Som en irländsk kvinna är jag väldigt känslosam eftersom att det har varit en så stor kamp. Det måste vara så konstigt för er att det var olagligt för kvinnor att göra abort, säger hon.