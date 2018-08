Drottningen av soul har tystnat

När Barack Obama skulle sväras in som president i USA 2009 var det aldrig någon tvekan. Det fanns en artist som bara måste vara på plats och uppträda vid detta historiska ögonblick: Aretha Franklin - som sjöng "My country tis of thee".

Skivkontrakt i tonåren

Aretha Franklin föddes i Memphis, men växte upp i Detroit där hon redan i unga år sjöng gospel i pappa pastorn CL Franklins baptistkyrka. Pappan var en populär gospelsångare och lilla Aretha umgicks därmed med superstjärnor som Mahalia Jackson och familjens vänner som James Cleveland och Clara Ward, båda stora gospelartister.

Karriären låg utstakad. Redan 14 år gammal fick hon kontrakt och släppte sin första skiva, 1956.

Men gospelkarriären blev kort. Redan 16 år gammal var hon mamma till två pojkar, Clarence föddes när hon var 13 år och brodern Edward tre år senare. Barnen fick bo kvar i Detroit hos släkten medan Aretha flyttade till New York för att satsa på artistkarriären.

Efter ett mellanspel som jazzinfluerad sångerska och med Supremesliknande tjejgruppslåtar kom genombrottet från 1967 på skivbolaget Atlantic, där producenten Jerry Wexler visste hur han skulle hantera Aretha Franklings karriär.

En superstjärna

Andra singeln på Atlantic blev "Respect", skriven av Otis Redding. Låten kombinerade Aretha Franklins gospelpassion med Reddings r'n'b-hantverk och blev kanske hennes största hitlåt. Den toppade USA-listan 1967 och kom tack vare lite tajming att bli något av en kampsång för den framväxande kvinnorättsrörelsen.

Nu var hon en superstjärna. Redan något år tidigare hade hon halvt på skämt utnämnts till "Queen of soul" av kollegor i branschen som insågs hennes potential före både skivbolagen och den stora publiken. Och nu började hon förtjäna titeln. Från 1967 och några år framåt radade Aretha Franklin upp hitlåt på hitlåt och megasäljande album på rad.

"I never loved a man (the way I loved you)", "(You make me feel like) A natural woman", "Think", "Chain of fools", "I say a little prayer" â?¦ Listan kan göras lång.

Skivbolagskonflikter

Men 1970-talet blev svårt för Aretha Franklin, vars karriär hämmades av bråk med skivbolag. Och hon hade svårt att rent musikaliskt anpassa sig till nya tongångar.

Comebacken skulle komma på 80-talet då några brittiska artister skulle lyfta fram "Queen of soul" i rampljuset igen. George Michael tog med henne på sin hitlåt "I knew you were waiting (for me)" 1987. Två år tidigare har Annie Lennox och Eurythmics anlitat henne för låten "Sisters are doin' it for themselves".

Paradoxalt nog växte hennes legendarstatus nästan i samma takt som den aktiva skivkarriären avklingade. Lika givet som det var att hon uppträdde när Barack Obama blev president, lika självklart var det att Bill Clinton bad hennes sjunga när han skulle installeras 1993.

"Dansa gatan fram"

Hennes sista framträdande kom att bli den vid Elton Johns årliga välgörenhetsgala för kampen mot aids i november i fjol. Framträdandet skedde bara månader efter att hon tvingats ställa in en rad spelningar på grund av sjukdom.

Samma år hade drottningen meddelat att hon planerade att abdikera. 2017 skulle bli hennes sista som turnerande artist - men hon planerade ändå att uppträda på den egna nystartade klubben Arethas i Detroit då och då.

Klubben är dock inte det enda på Detroit-kartan som uppkallats efter stjärnan. I juni förra året avtäcktes gatuskylten på Aretha Franklin Way.

– Jag kommer att vilja se den varje gång jag kommer hit. Jag ska dansa gatan fram, sade Franklin vid invigningen.