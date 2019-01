Eddie Murphy gör "En prins i New York 2"

Nu hoppas Murphy på att kunna samla originalskådespelarna från första filmen, bland annat James Earl Jones, som spelade hans pappa och Arsenio Hall, som hade rollen som prinsens högra hand Semmi.

– Efter många års väntan är jag spänd på att få se "En prins i New York 2" bli verklighet. Jag ser fram emot att återföra alla de här klassiska och älskade rollfigurerna till vita duken, säger Eddie Murphy.

Manus baseras på ett utkast till uppföljaren skrivet av originalförfattarna till första filmen och regissören Craig Brewer har tidigare arbetat med Murphy på filmen "Dolemite is my name" som kommer senare i år.

Eddie Murphys filmkarriär har gått svajigt de senaste åren. Han vann en Golden Globe för sin roll i filmen "Dreamgirls" 2007, men året därpå kammade han hem Golden Raspberrys både för sämsta manliga huvudroll, sämsta manliga biroll och sämsta kvinnliga biroll, då han spelade majoriteten av rollerna i filmen "Norbit". Två år senare utsågs han till "årtiondets sämsta skådis" på samma gala.