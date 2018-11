Emma Thompson har blivit adlad

Brittiska skådespelaren Emma Thompson kan från och med nu tituleras dame. Hon har nämligen adlats av det brittiska kungahuset.

Hon mottog sin DBE ("Dame commander of the order of the british empire") samtidigt som skådespelaren Sarah Gordy fick en MBE (Member of the most excellent order of the british empire). Gordy blev den första personen med Downs syndrom att tilldelas den ordensutmärkelsen.

Det var prins William som delade ut hedersutmärkelsen till de två skådespelarna.

– Jag har känt honom sedan han var liten och vi fnissade mot varandra, sade Emma Thompson efter ceremonin, skriver BBC.

Emma Thompson är född 1959 och har medverkat i filmerna "Howard's end", "Förnuft och känsla" och "Saving Mr Banks". Hon är den enda som vunnit en Oscar både för bästa kvinnliga huvudroll ("Howard's end") och för bästa manus efter förlaga ("Förnuft och känsla").

Vid utdelningen på Buckingham Palace bar Thompson en "lika lön för lika arbete"-pin på kavajslaget och sneakers på fötterna, något som orsakat uppståndelse i sociala medier.

Rättad: I en tidigare version fick Emma Thompson fel ordenstitel.