Enorm box med Bowies 80-tal på väg

En mastig box med musik från David Bowie kommer i höst, skriver Pitchfork.

"Loving the alien (1983-1988)" är en djupdykning i Bowies 1980-tal på 15 vinyl- och 11 cd-skivor med rariteter och tidigare outgivet material. Boxen innehåller också en helt nyproducerad version av albumet "Never let me down" (1987), efter Bowies önskan. Nyinspelningen har bland annat ett gästinhopp av Laurie Anderson på "Shining star (makinâ?? my love)".

I samlingen finns också det tidigare outgivna livealbumet "Serious moonlight", som spelades in i Montreal 1983 samt alternativa tagningar, b-sidor, demolåtar och filmmusik.

Boxen släpps den 21 oktober.