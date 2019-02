Filmrecension: Mary queen of Scots

Bara två veckor efter det praktfulla kostymdramat "The favourite", som handlar om drottning Anna Stuarts hov i början av 1700-talet, kommer ännu en mustig skildring av maktspel i brittiskt hovliv. Även om den här filmen känns mer konventionell, och inte riktigt lika helgjuten, är det givetvis kul med ytterligare en film om komplexa kvinnor i kniviga situationer.

I "Mary queen of Scots" backas bandet till 1540-talet. Maktkamp råder mellan den katolska och den protestantiska kyrkan, ända sedan Elizabeths pappa Henrik den VIII:s beslut att hitta en för sitt privatliv mer passande religion än den katolska.

Stökigt är det även i Skottland, som har fått tillbaka änkan Maria Stuart från Frankrike där hon under en kort tid varit drottning. En ung, kaxig Stuart som gör anspråk på den skotska tronen, samt den engelska, upplevs som ett hot både på hemmaplan, där hennes halvbror suttit på tronen, samt i England där drottning Elizabeth vägrar gifta sig och därmed inte producera arvingar.

Det är så tungt av intriger, oäktingar, förbjuden kärlek, blodbad och vindpiskade miljöer att man bara väntar på att drakmodern ska dyka upp till "Game of thrones"-musiken och elda upp allt motstånd. Som vanligt är dock verkligheten värre än all fiktion, även om just den här historien måhända är lite tillspetsad av manusförfattaren Beau Willimon ("House of cards").

Strax över två timmar är dock i längsta laget men det blir ändå tillräckligt underhållande att se de två kvinnorna i centrum, drottning Elizabeth (en nästan oigenkännlig Margot Robbie med näsprotes och kopparärr) och Maria Stuart (en som alltid imponerande Saoirse Ronan) välja sina olika vägar för att hålla fast vid makten och navigera i sina respektive, mycket patriarkala, och misogyna världar.

En ömsesidig respekt uppstår, inte minst eftersom de båda visar sig vara skickliga överlevare. Hur det ska gå avslöjas redan i början (och är ju ingen spoiler för alla som kan sin historia) men det är kittlande att se ett slags systerskap födas och dö i filmens snygga crescendo, där det blir tydligt vem det är som lyckas spela spelet med flest ess på hand.