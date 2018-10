Filmrecension: Sorry to bother you

Späckad av träffsäker satir och kvicka iakttagelser om nutiden tar debuterande regissören Boots Riley med publiken på en hisnande filmupplevelse. Det är omöjligt att inte bli golvad av en så här självsäker filmdebut. "Använd din vita röst".(TT) "Använd din vita röst". Uppmaningen kommer från den garvade telefonsäljaren (Danny Glover) till nykomlingen Cassius Green (Lakeith Stanfield), som möts av klick i örat i princip så snart han har presenterat sig. Cassius testar en enormt käck "vit" röst och det går oväntat bra. Snart är han avdelningens mest framgångsrika säljare och en dag händer det, han blir befordrad till stjärnsäljare och får ta den hemliga hissen upp till en värld där girigheten styr och moralen är bankrutt. Och Cassius gillar vad han ser. När de anställda på telemarketingföretaget försöker organisera sig för att få drägliga löner blir konflikten ett faktum. "Sorry to bother you" utspelas i ett nutida Oakland. Nästan i alla fall. Det är en förhöjd version av samtiden som presenteras men satiren som detta universum är doppat i är bara precis så skruvad att det, förutom möjligen den helt flippade finalen, ändå går att relatera till den fördummande tv-underhållningen, sociala medier-galenskapen, geniförklarandet av mediala fixstjärnor och den utsugning av desperat arbetskraft som onda företag pysslar med. ERBJUDANDE! Fri tillgång till allt på smp.se. Endast 1 krona första månaden. Regissören Boots Riley, rappare till vardags och en känd profil i Oakland, ringar in absurdismen i vårt senkapitalistiska samhälle med snitsig humor på ett lättsamt sätt. Den här debuten är imponerande helgjuten och fylld av gnistrande juveler till scener med mycket njutbar dialog och lekfulla bildlösningar. Alla skådespelare är på topp men Tessa Thompson ("Dear white people", "Thor: Ragnarök") är helt underbar som den episkt coola konstnären Detroit, flickvän till Cassius och mycket skeptisk till hans nya utveckling. Varje gång hon dyker upp i bild har hon ett nytt par absurda och egendesignade örhängen samt en drömsk aura och kaxig uppsyn som stjäl allt syre.