Fleetwood Macs tidigare gitarrist död

Danny Kirwan, gitarrist i Fleetwood Mac i början av bandets framgångssaga, har avlidit.

Kirwan medverkade på fem av bandets album mellan åren 1969 och 1972.

"Danny utgjorde en stor kraft under våra tidiga år. Hans kärlek för bluesen ledde till att han blev inbjuden till Fleetwood Mac 1968, och där skapade han sig ett musikaliskt hem i många år", skriver bandets frontfigur Mick Fleetwood på Facebook.

"Dannys sanna arv, som jag ser det, kommer för alltid leva vidare i musiken han skrev och spelade så vackert som en del av Fleetwood Macs grundstenar, som nu har bestått i över 50 år."

Kirwan fick lämna bandet efter en dispyt med andra bandmedlemmar och efter att ha vägrat gå upp på scenen vid en spelning under en turné 1972.

1993 skrev tidningen Independent att han levde som hemlös i London efter att ha lidit av alkoholism en längre tid.

När Fleetwood Mac valdes in i Rock and roll hall of fame 1998 var Danny Kirwan dock med. Gitarristen blev 68 år gammal.