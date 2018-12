Fler konserter med Jill Johnson i vår

Countrysångerskan Jill Johnson bjuder på fler konserter nästa år. Förutom tidigare planerade datum kommer hennes vårturné "My remedy" även till Katalin and all that jazz i Uppsala 4 april och Vasateatern i Stockholm 27 april, skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

I bagaget har hon nya låtar. En ny ep med samma namn som turnén kommer i mars och första singeln "Is it hard being a man?" släpps den 8 februari.