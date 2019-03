Flera spelnyheter i Sonys State of play

Sony presenterade flera nyheter till både Playstation 4 och Playstation vr i sin första videopresentation State of play.

En av dessa var dungeon crawlern "Readyset heroes" från Robot entertainment, där ett lag med fyra spelare, i form av söta djur, tar sig igenom en grotta fylld med fiender. Tvisten med "Readyset heroes" är att de på slutet möter fyra andra spelare som tagit sig igenom samma bana. Spelet släpps någon gång 2019, enligt Sony.

Företaget presenterade också ett nytt Iron man-spel, utvecklat av Camouflaj och Marvel games. Av det korta klipp som visades upp verkar det som att spelaren får uppleva världen i förstapersonsperspektiv inifrån superhjältens hjälm. Spelet släpps till Playstation vr någon gång 2019.

Videopresentationen bjöd även på en ny, fartfylld och något humoristisk trailer till "Mortal kombat 11" som släpps den 23 april. Vissa av spelkaraktärerna kommer att få möta tidigare versioner av sig själva i spelet - en blinkning till seriens ursprung på 90-talet.

"No manâ??s sky" får en gratis uppdatering med stöd för vr i sommar och så bjöds tittarna på en smygtitt på kommande skräckspelet â??Five nights at Freddyâ??s vr: Help wantedâ??. Dessutom avslöjades att Sie London studios "Blood & Truth" släpps den 28 maj i år.