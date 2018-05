Fotografiska ställer ut partiledarnas bilder

Politiker vill ofta förmedla sina budskap med ord, men ges nu chansen att göra det genom bilder i stället. Fotografiska uppmanar de åtta riksdagspartierna att skicka in bilder som representerar hur de vill att deras Sverige ska se ut. Under torsdagen går en inbjudan ut till partiledarna och språkrören, där varje parti erbjuds att skicka in fem bilder som kommer att ställas ut mellan 21 augusti och 9 september.

Utställningen, som kommer att gå under namnet "Bildvalet 2018", ska hjälpa väljarna att fatta beslut om vilket parti de vill rösta på.

– Vår förhoppning är att denna fotoutställning kan ge en viss guidning och få människor att reflektera. Fotografiskas vision är att ständigt inspirera till en mer medveten värld. Vi bidrar till samhällsdebatten genom att ställa ut fotografier som skapar engagemang och riktar fokus mot viktiga frågor, säger vd Per Broman i ett pressmeddelande.