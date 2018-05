Freeman anklagad för sexuella trakasserier

Tv-kanalen har pratat med 16 personer, varav åtta påstår sig ha utsatts av skådespelaren och resterande har vittnat om händelserna.

En ung kvinna berättar för CNN att hon under sommaren 2015 trakasserades av Morgan Freeman då hon arbetade som produktionsassistent på filmen "Going in style". Enligt kvinnan ska skådespelaren rört hennes nedre rygg vid återkommande tillfällen utan att be om tillåtelse, kommenterat hennes utseende och försökt lyfta hennes kjol samtidigt som han frågade om produktionsassistentens underkläder.

– Skådespelaren Alan Arkin sade att han skulle sluta, Morgan fick panik och visste inte vad han skulle säga, säger kvinnan till CNN.

Filmarbetare på produktionen "Now you see me" blev ombedda att inte bära figursydda kläder i närheten av Morgan Freeman.

I ett uttalande till Variety ber nu Morgan Freeman om ursäkt:

"Alla som känner mig och har arbetat med mig vet att jag inte är en person som medvetet skulle förolämpa någon eller få någon att känna sig obekväm. Jag ber om ursäkt till alla som känt sig obekväma och icke respekterade - det var inte min mening."