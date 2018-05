Grande släpper singel med Minaj

"The light is coming". Det är titeln på en kommande singel från den amerikanska popstjärnan Ariana Grande, som även är ett samarbete med rapparen Nicki Minaj, skriver NME. Låten finns med på Grandes album "Sweetener" som släpps senare i sommar.

Tidigare i vår släppte Grande singeln "No tears left to cry", vars musikvideo är en hyllning till de 22 personer som dödades under terrordådet på hennes konsert i Manchester i fjol. Dådet påverkade Grande djupt, och hela det kommande albumet är influerat av händelsen.