Guetta: Aviciis död förändrade mitt liv

Svenske superstjärnan Tim "Avicii" Berglings död förändrade livet för kollegan David Guetta. I en intervju i fredagens "Skavlan" i SVT berättar den franske dj:n och musikproducenten att Aviciis bortgång satt djupa spår i många i musikbranschen.

– Det låter knäppt, för jag är en så glad person, men jag kan verkligen relatera till honom. Jag förstod honom fullständigt. Det som hände honom blev en tankeställare för oss alla. Efter det har jag lärt mig att säga nej. Jag önskar att han hade blivit bättre på att säga nej innan det var för sent, säger Guetta.

Förändrade livet

David Guetta samarbetade med Bergling flera gånger, och medverkar även i dokumentären "Aviciii: True stories" som kom 2017. I filmen ser publiken hur en slutkörd och pressad Bergling försöker, men inte lyckas, stoppa ett ekorrhjul som snurrar allt fortare.

Guetta har dock inte själv sett filmen.

– Jag är en del av den, han bad mig vara med i en intervju. Men jag visste att det fanns ett problem, och jag pratade om det och den press vi konstant lever med. Jag pratade om sakerna som fick mig att ändra mitt liv, säger han i programmet.

Begåvad

Guetta, som bland annat ligger bakom världshitsen "world is mine", Love don't let me go" och When love takes over", hyllar även Bergling som artist.

– Han var otroligt begåvad, en av de mest begåvade artister jag jobbat med.

Tim Bergling avled under en resa till Oman i april i år. Han blev 28 år.