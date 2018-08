Han blir Charles Manson i Tarantinos film

Quentin Tarantino har hittat sin Charles Manson. Nu står det klart att den australiske skådespelaren Damon Herriman ska axla rollen som den ökände sektledaren i Tarantinos "Once upon a time in Hollywood", skriver Entertainment Weekly.

Herriman känns kanske främst igen från sin roll i tv-serien "Justified" men har också medverkat i ett avsnitt av "Top of the lake" respektive "Breaking bad".

Sedan tidigare är bland andra Al Pacino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie och Dakota Fanning klara för filmen.

"Once upon a time in Hollywood" sägs utspela sig sommaren 1969, när Mansonfamiljen utförde flera mord på order av den ökände Charles Manson. Quentin Tarantino regisserar filmen samt har skrivit manus.