Här är "Avatars" nya filmtitlar

Detaljerna klarnar när det gäller de fyra nya kommande "Avatar"-filmerna. Tidigare har de bara kallats "Avatar 2", "3", "4" och "5", men nu avslöjar BBC News titlarna till de fyra filmerna.

Kanalen har kommit över dokument som refererar till de fyra filmprojekten "Avatar: The way of water", "Avatar: The seed bearer", "Avatar: The tulkun rider" och "Avatar: The quest for Eywa". Titlarna är dock inte officiellt bekräftade.

Den första "Avatar"-filmen, som handlar om det fiktiva, blåa urfolket Na'vi, hade premiär 2009 och är den mest inkomstbringande filmen i Hollywoods historia efter ""Star wars: The force awakens".

James Cameron har tidigare beskrivit de kommande uppföljarna som "en familjesaga över generationsgränserna". Den första uppföljaren, med bland andra Kate Winslet, Sigourney Weaver, Zoe Saldana och Sam Worthington i rollerna, har beräknad världspremiär i december 2020. De ändra väntas gå upp på biograferna 2021, 2024 och 2025.