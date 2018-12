Här är några av guldkornen i "Musikhjälpen"

När "Musikhjälpen" öppnar, eller kanske snarare stänger, dörrarna till glasburen i Lund väntar i vanlig ordning en vecka där artister, komiker och överraskningar avlöser varandra. Årets tema är "alla har rätt att funka olika". För att uppmärksamma årets insamling kommer otaliga artister att uppträda. Här är några av höjdpunkterna:

First Aid Kit

Bara en timme efter det att programledarna släpps in i buren på måndagskvällen kommer de världskända systrarna Söderberg - alias First Aid Kit - att ta plats framför mikrofonerna. Stämsångsgaranti. Gruppens senaste album "Ruins", med bland annat listtopparen "Fireworks", har tagit såväl Sverige som utlandet med storm.

Måndag, 21.00

Joy + Panda da Panda

Duon Joy och Panda da Panda har slagit sina påsar ihop förr. På måndagen får "Musikhjälpen" besök av den skånska alliansen som snart börjar bli en tradition under evenemanget.

Måndag, 22.00

Benjamin Ingrosso

När han hade vunnit Melodifestivalen och därefter dansat in i hela Europas hjärtan var det lätt att tro att Benjamin Ingrosso skulle ta en paus. Men inte då. Kändissonen har vuxit upp, ställt sig på egna ben och bland annat gjort gemensam sak med Mellokollegan Felix Sandman, som förresten gästar glasburen samma dag som Ingrosso.

Tisdag, 16.00

Junior Brielle

Musiksveriges nya gunstlingar kommer till Lund på tisdag kväll. Med sig tar brödraduon Röhdin från Östersund sin texttematik som lånar från Karin Boye, kritiserar det moderna samhället och bär på innovativ lyrik.

Tisdag, 21.00

Sabina Ddumba

Artisten som balanserar perfekt mellan det traditionella folkhemmet, den något mer svårflörtade P3-publiken och de ännu mer svårflörtade kritikerna. Sabina Ddumba har efter sin jättehit "Not too young" cementerat sig ännu djupare i folks sinnen genom medverkan i "Så mycket bättre", förra året. På onsdag gästar hon glasburen.

Onsdag, 19.30

Peg Parnevik

Realitystjärna, poddare och artist. Peg Parnevik har många strängar på sin lyra och agerar i år ambassadör för "Musikhjälpen", tillsammans med föreläsaren Aron Anderson. På onsdag luftar hon sin stämma på Stortorget i Lund.

Onsdag, 14.00

Astrid S

Har gått från norska "Idol" till storstjärnestatus. 22-åriga norskan Astrid Smeplass, mest känd som Astrid S, har blivit ett självklart namn på pophimlen. I sitt cv har hon redan ett samarbete med Shawn Mendes och en topplacering på den amerikanska Billboard-listan.

Torsdag, 18.00

Tove Styrke

För den som äter lunch under konventionella tider finns goda möjligheter att se en av Sveriges största exporter i musikvärlden. I sin arsenal har hon bland annat det nästan odelat kritikerhyllade albumet "Sway".

Fredag, 12.00

Jamie xx

När "Musikhjälpen" håller sin klubbkväll under fredagen har arrangörerna i år slagit på stora trumman. Brittiska artisten Jamie xx - känd för både sin solokarriär och med gruppen The xx - kommer för att dj:a i glasburen.

Fredag 22.00

Leslie Tay

Malmö-hiphopartisten som redan under tonåren var med och producerade Adam Tenstas debutalbum har trots att han "bara" är 29 år en diger bakgrund. Efter en period där han i huvudsak har arbetat bakom andra artister kom han i år med albumet "Vilja & tålamod".

Lördag, 16.00

Sarah Klang

Debutplattan "Love in the Milky way" landade tidigare i år, och sedan dess har 26-åriga artisten Sarah Klang snärjt svenska folket runt lillfingret. Under "Musikhjälpens" sista dag gästar hon med sin repertoar fylld av stora kärlekslåtar i altcountry/americana-facket.

Söndag, 14.00