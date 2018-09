HBO planerar "Game of thrones"-mecka

Ända sedan "Game of thrones" hade premiär 2011 har turister vallfärdat till inspelningsplatserna i Nordirland och Kroatien. Vägsträckan Dark hedges på Nordirland fick till och med stängas av ett tag när bilköerna blev för långa efter att Arya Stark synts vandra genom allén i senaste säsongen. Nu satsar HBO på turism i seriens fotspår under mer ordnade former och ska göra om inspelningsplatserna till besöksmål när sista säsongen sänts.

På Nordirland finns många av de inspelningsplatser som använts när serien utspelat sig i norra Westeros, bland annat Winterfell, där familjen Stark har sitt säte. Kulisserna från Stark-borgen, mörkrets väktares försvarsbygge Castle Black och huvudstaden Kings Landing är bland de inspelningsplatser som kan komma att ingå i attraktionen som ska ta publiken bakom kulisserna på succéserien, skriver Mashable. Även kostym, rekvisita, vapen och andra föremål från produktionen kommer att finnas utställda.

Enligt Variety utlovar HBO en upplevelse "på en större skala än någonting som allmänheten tidigare sett" och turismchefen på Nordirland, John McGrillen säger att attraktionen förväntas sätta landet på kartan för lång tid framöver. Utanför London finns Harry Potter: Warner Bros Studio Tour och på Nya Zeeland ökade turismen enormt efter att inspelningsplatserna till Sagan om ringen-filmerna öppnade.