Hives och The Sounds till Dalhalla

The Hives, Mando Diao och The Sounds gör gemensam sak i sommar och spelar på samma scen under en och samma kväll. Den 31 augusti spelar de tre svenska banden i kalkstensbrottet Dalhalla utanför Rättvik, enligt ett pressmeddelande från arenan.

The Hives bildades i 1993 och har gjort internationell karriär med låtar som "Walk idiot walk" och Hate to say I told you so". Mando Diao debuterade 2002 och släppte debuten "Bring em in" året därpå. The Sounds med Maja Ivarsson i spetsen debuterade också 2002 med hyllade "Living in America".

Biljetterna till Dalhallakvällen släpps den 1 december.