Högtidsstund för sci-fi-nördar fyller 20

I den mindre mässhallen i Älvsjö möter man stormtroopers från "Star wars" som marscherar i takt till John Williams ikoniska musik. Chewbacca och prinsessan Leia vandrar omkring bland besökarna, samtidigt som flera barn förtrollas av en radiostyrd R2-D2 som rullar förbi. Det märks att det hela började med "Star wars" för 20 år sedan.

– Jag hade läst att det fanns mässor som denna i USA och jag visste att "Star wars" haft nypremiär, det hade varit rätt dött i många år. Folk började leta upp sina gamla leksaker och första mässan hade 21 utställare. Det blev succé med en gång, säger Jesper Isberg.

"Inte för lättklätt"

Han berättar att han jobbar "mer än heltid, dubbel heltid" med att anordna flera sci-fi-mässor om året. Förutom på ursprungsplatsen Malmö äger mässorna rum i Helsingborg, Göteborg och Stockholm.

– Tar man in för mycket nya koncept så är det ingen sci-fi-mässa längre, då är det inte speciellt. Men det kommer samtidigt nya saker hela tiden. My little pony och Twilight och Harry Potter till exempel. Sedan vill vi inte ha för lättklädda cosplayare och för mycket våld och sex, det är barnfamiljer här och det funkar inte, säger han.

På mässgolvet samsas vanliga cosplayare med den nordiska garnisonen av stormtroopers, som klär ut sig till rymdimperiets onda soldater men låter sig fotograferas med barn och skänker intäkterna till välgörenhet. Även ett knippe "riktiga" kändisar finns alltid med som dragplåster och för att sprida sin stjärnglans.

Från "Big bang theory"

En av höjdpunkterna det här året är frågestunden med Kevin Sussman, som spelar Stuart i tv-serien "Big bang theory". Stuart är en mindre rollfigur i serien och driver en serietidningsbutik där huvudpersonerna ofta samlas. En rollfigur som alltså lika gärna hade kunnat vara en av utställarna på sci-fi-mässan.

– Jag jobbade faktiskt i en serietidningsbutik. Inte för att jag hade något intresse av serier utan för att en vän till mig jobbade i en sådan butik på Manhattan och fixade in mig. När de gav mig rollen i "Big bang theory" hade de ingen aning om att jag hade jobbat . Men nu kan jag säga att jag i större delen av mitt vuxna liv har jobbat i en serietidningsbutik på ett eller annat sätt, säger Sussman och den entusiastiska publiken skrattar välvilligt.

Vann cosplay-tävling

Strax innan frågestunden har den stora cosplay-tävlingen avgjorts. En jury utser vinnarna, som ska ha lagt ner så mycket möda som möjligt på sina kostymer. Vinnarna i sci-fi-klassen blev ett gäng på sex personer som klätt ut sig till huvudpersonerna i "Guardians of the galaxy".

– Vi började med att ha ett "Star trek"-bröllop och efter det fanns det ingen återvändo. Men det är första gången vi tävlar och hade inte riktigt väntat oss att vinna. Vissa av kostymerna är verkligen gjorda med blod, svett och tårar, säger Jessica Engström.