Hollywood sa först nej till "Brokeback Mountain"

Storfilmer med HBTQ-huvudrollsfigurer är numera inte ovanligt. Senaste åren har succéer som "Call me by your name" lockat biopubliken och kammat hem Oscarstatyetter.

Men så var inte klimatet 2005 när regissören Gus van Sant sökte skådespelare till den banbrytande filmen "Brokeback Mountain". I en intervju med Indiewire berättar regissören att minst fyra kända ansikten tackade nej till kärleksdramat.

– Ingen ville göra det. När jag arbetade på den kände jag att vi behövde en riktigt stark rollista, med välkända namn. Men det fungerade inte, säger Gus van Sant och fortsätter:

– Jag frågade alla de vanliga: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe. Alla sa nej.

Huvudrollerna gick till slut till skådespelarna Jake Gyllenhaal och Heath Ledger - en lyckoträff som prisades med flera Oscars.

Gus van Sant är aktuell med filmen "Don't worry, he won't get far on foot".