Mariette och Rolandz till final i Melodifestivalen

Innan kvällens deltävling beskrev den ängsliga dansbandsfantasten låten "Fuldans" som en klassisk rockswing med blås - och svängde gjorde det minst sagt i Örnsköldsvik:

– Den handlar om när det rycker i benen och man vill dansa, även om man inte kan. Så man väntar. Sedan kommer refrängen en gång till, men man vågar inte. Sedan kommer den sista refrängen och då hoppar man upp på golvet, men man kan fortfarande inte dansa. Då uppstår fuldans, förklarade Robert "Roland Järverup" Gustafsson.

Utöver den spexiga låten smyckade Rolandz "Fuldans"-numret med Elvis-inspirerade kläder i glitter och en koreografi som krävde stor koncentration.

Tränat stenhårt

Klar för Melodifestivalfinalen är också Mariette. Med bidraget "For you" var chansen stor att Melodifestivalveteranen skulle kamma hem en finalbiljett under lördagens deltävling i Örnsköldsvik. Oddsen var kort och gott på hennes sida.

Inför kvällens uppträdande har Mariette tränat stenhårt, framför allt på den avancerade koreografin som framförs flera meter upp i luften. Det tog henne raka vägen till final.

Hjärta och smärta

Soloartisten Felix Sandman föll på finalmålsnöret, men tog sig vidare till Andra chansen i årets Melodifestival. Där får han tävla vidare med låten "Every single day", ett känslosamt bidrag i långsamt tempo om hjärta och smärta.

Med sig till Andra chansen i Kristianstad får han Olivia Eliasson och hennes "Never learn".