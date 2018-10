Idle om Pythons 50-årsfirande: "Blir inget"

Komikern har precis släppt sina memoarer, "Always look on the bright side of life" och det är under en av intervjuerna inför boksläppet som Idle förklarar att det inte kommer komma på fråga att återförena det gamla gänget för kanske sista gången.

– Jag tycker att jag har gjort mitt. Jag är intresserad av mitt liv, det som är kvar av det, säger 75-åringen till New York Times.

Just nu jobbar Idle med manuset till filmatiseringen av musikalen "Spamalot", som baseras på "Monty Python and the holy grail" från 1974. Faktum är att musikalen direkt bidrog till Python-medlemmarnas senaste återförening, då filmproducenten Mark Forstater ansåg sig ha rätt till inkomster från "Spamalot". Återföreningsshowen i O2-arenan i London sattes upp 2013 för att finansiera skadeståndet på motsvarande 2,5 miljoner kronor efter att gruppen förlorat i domstol mot Forstater.

Sedan gruppens sista film "Meaning of life" från 1983 så har medlemmarna uppmärksammat både 20-, 30- och 40-årsjubileet i någon form, även om det första firandet 1989 grumlades av att medlemmen Graham Chapman avled kvällen före. Nu har Terry Jones, gruppens ständiga regissör, insjuknat i demens och känner inte igen de andra, vilket kan vara en av anledningarna till att 50-årsjubileet inte blir av.