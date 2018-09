Ingrosso: "Låg och grät vid pianot"

Benjamin Ingrosso föddes in i musikbranschen, debuterade 2006 i Lilla Melodifestivalen och i år representerade han Sverige i Eurovision Song Contest. Men trots att 21-åringen länge varit en del av musikvärlden, kommer debutalbumet först nu.

"Identification" spelades till stora delar in i Los Angeles, och är riktad till alla som vill lära känna Melodifestivalvinaren på djupet.

– Ibland beskriver folk vem de är utifrån sitt stjärntecken, pass eller var de kommer ifrån. Om man ska lära känna mig på riktigt är det genom min musik och de budskap jag skriver om, berättar Benjamin Ingrosso.

En låt om dagen

Inför albumet fick många idéer ratas - Benjamin Ingrosso berättar att han i snitt skriver en ny låt varje dag och att han har uppskattningsvis 800 demos på lager från de senaste åren. De influenser han tagit in under tiden tycker han påverkar slutresultatet.

– Jag "är" adhd, ena dagen vill jag bara lyssna på disco, andra dagen är det funk, tredje dagen ballader. Jag håller förhoppningsvis en röd tråd i mitt sound och min röst, säger han.

Var hjärtekrossad

"If this bed could talk" skrev en förtvivlad Benjamin Ingrosso från sitt pojkrum för ungefär två år sedan, och det är en av låtarna från den nya plattan som ligger honom extra varmt om hjärtat.

– Jag låg och grät vid pianot samtidigt som jag skrev den, jag hade precis gjort slut med min tjej och var helt hjärtekrossad. När folk som känner mig hör "If this bed could talk" säger de "Shit det här är verkligen Benjamin när han får vara Benjamin till 100 procent", det är stråkar, det är melodier som låter lite "old school", 70-tal, 80-tal, det är väldigt musikaliskt, säger han.

Vill släppa "world wide"

Nu väntar en turné med vännen Felix Sandman, som slutade på en andraplats i Melodifestivalen, och tillsammans har de gjort låten "Tror du att han bryr sig".

Med "Identification" hoppas han också att äntligen kunna uppfylla sin dröm - att slå igenom utomlands.

– Eurovision var en väldigt bra start för mig i Europa. Jag har haft en etta i ett annat land än Sverige (Litauen) och legat tvåa i Spanien. När jag var i Spanien i somras kom folk fram till mig från överallt i Europa och har velat ta bilder, det har aldrig hänt tidigare.

– Det här känns som en trygg platta att släppa "world wide", säger han.