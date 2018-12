Jack Black konkurrerar med Pewdiepie

Sångaren och skådespelaren Jack Black lanserar sin egen Youtubeserie, som ska handla om "spel, mat och livet", skriver Mashable. Serien ska heta "Jablinski" och enligt skådespelaren själv så kommer han nu att bli större än den svenska youtubern Pewdiepie. Pewdiepie har i skrivande stund över 78 miljoner följare på sin videokanal.

I beskrivningen till den lilla trailersnutt som ligger ute på Blacks Youtubekanal så listas hans son Sam Black som producent.

"Jag vill bara klargöra att det inte finns något produktionsbolag bakom detta. Allt görs av min son. Han håller mig gisslan, hjälp!", skriver Black i en kommentar.

Jack Black syntes nyligen i filmen "Jumanji: Welcome to the jungle" och är Sverigeaktuell tillsammans med sin bandkollega Kyle Gass, då Tenacious D är bokade till Sweden Rock i juni nästa år. Den första fullängdsvideon på Youtubekanalen kommer att läggas ut 28 december.