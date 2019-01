James Blake hintar om ny musik

Är James Blake på väg att släppa en ny skiva? Ett kryptiskt Instagraminlägg från den brittiske världsstjärnan antyder åtminstone det.

Det har ryktats ett tag att uppföljaren till Blakes "The colour in anything" från 2016 ska släppas i januari i år, och att den ska heta "Assume from". Det har inte bekräftats av Blake, men hans inlägg visar en stor reklamskylt på Times Square i New York med just den titeln. En likadan skylt dök även upp i centrala London, enligt andra sociala medier-användare.

James Blake släppte sitt första självbetitlade album 2011.