Judah and the Lion till Sverige

Det amerikanska alternativa bandet Judah and the Lion kommer till Sverige i sommar. Med sig har de sin senaste platta "Pep talks" som släpps i början av maj.

Den 27 juli spelar bandet på Hwitans trädgård i Falkenberg, dagen efter står de på scen på Fåfängan i Stockholm.

Judah and the Lion blandar inte sällan bluegrass och country med inslag av hiphop och pop. Redan med debutalbumet "Sweet Tennessee" från 2013 placerade sig bandet högt upp på flera Billboardlistor och tre år senare kom det breda genomslaget med plattan "Folk hop n' roll", som innehåller hits som "Take it all back 2.0" och "Suit and jacket".

I februari släppte gruppen låten "Pictures" med den Grammybelönade countrysångaren Kacey Musgraves.