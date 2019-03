Kändisar och mode lockade museibesökare 2018

De stora institutionerna i konstvärlden behåller greppet om museibesökarna, det visar The Art Newspapers årliga lista över världens mest populära konstmuseum och utställningar.

I topp kommer Louvren i Paris som hade över 10,2 miljoner besökare 2018. Kinas nationalmuseum i Peking kommer på andra plats med 8,6 miljoner besökare medan Metropolitan Museum of Art i New York, känt som The Met, kom trea med 6,9 miljoner.

När det kommer till de populäraste utställningarna var det dock USA som dominerade. "Heavenly bodies" på The Met, som mixade religiös konst med mode, hade nästan 11 000 besökare om dagen och 1,6 miljoner totalt. Museet knep även andra platsen med sin Michelangelo-utställning "Divine draftsman and designer" (7 900 besökare per dag).

På tredje plats kom Smithsonian American Art Museum i Washington. Utställningen "Do Hu Suh: Almoste home" lockade 7 850 besökare per dag.

En tydlig trend 2018 var att modeutställningar fortsätter växa i popularitet världen över, enligt The Art Newspaper. Och även kändisar lockade lite extra.

Framgångarna för Louvren, som hade ett rekordår, förklaras delvis av att makarna Beyoncé och Jay-Z spelade in sin musikvideo "Apeshit" på museet och Smithsonians nationella porträttgalleri i USA ökade sina totala besökssiffror med över en miljon då man ställde ut nya porträtt av Barack och Michelle Obama, målade av Kehinde Wiley och Amy Sherald.