Kidman filmar ny bok av succéförfattaren

Nicole Kidman och hennes bolag Blossom films har köpt rättigheterna till den nya, ännu outgivna, boken av författaren Liane Moriarty som skrev "Big little lies". Kidman spelade en av huvudrollerna i tv-serien baserad på förra boken och vann både en Emmy och en Golden Globe för sin roll.

Nu vill hon upprepa succén och planerar att själv spela huvudrollen i filmatiseringen av kommande "Nine perfect strangers", skriver The Wrap. Boken handlar om en romanceförfattare som åker på en tio dagar lång semester till en avlägsen hälsoanläggning och kommer att släppas i november.

"Big little lies" andra säsong spelas in just nu och kommer att ha premiär på HBO under 2019.